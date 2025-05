Em conversa no Kremlin, Putin e Xi se apresentam como defensores da ordem mundial

CONVIDADO PODEROSO

Xi é o mais poderoso de mais de duas dezenas de líderes estrangeiros que estão visitando Moscou esta semana para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na quinta-feira -- uma celebração de grande significado para Putin.

Internamente, ela oferece a ele a chance de reunir os russos em memória de um feito histórico que é fundamental para a identidade nacional. A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, incluindo muitos milhões na Ucrânia, que também foi devastada.

No cenário mundial, Putin busca se apresentar ao lado de Xi como defensor da ordem internacional e demonstrar que anos de sanções ocidentais não conseguiram isolar a Rússia.

Na semana passada, Putin anunciou um cessar-fogo unilateral de três dias na guerra com a Ucrânia, com início nesta quinta-feira. A Ucrânia não se comprometeu a cumpri-lo, chamando-o de método de Putin para criar a impressão de que ele quer acabar com a guerra. Em vez disso, declarou sua disposição de aderir a um cessar-fogo com duração de pelo menos 30 dias.

Ambos os países estão sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para chegar a um acordo de paz, e Washington ameaçou repetidamente se afastar das negociações, a menos que haja um progresso claro.