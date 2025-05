Em primeira aparição, papa Leão oferece três grandes pistas sobre seu papado

Nenhum de seus discursos para as multidões reunidas na Praça de São Pedro foi proferido em inglês, mas em italiano, o idioma do papado, além de breve incursão em espanhol para saudar sua antiga comunidade no Peru. Ele não mencionou os Estados Unidos.

"La pace sia con tutti voi!" (A paz esteja convosco!), as primeiras palavras de Leão em público, ecoaram as que os católicos usam em suas celebrações, mas também ofereceram uma mensagem imediata de paz em um mundo dilacerado por conflitos.

Antes de entrar no conclave secreto em 7 de maio, os cardeais do mundo inteiro emitiram uma declaração lamentando os conflitos "na Ucrânia, no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo" e fazendo um "apelo sincero" pela paz.

O novo papa disse que queria compartilhar a paz de Deus, chamando-a de "uma paz desarmada e uma paz desarmante" que é "humilde e perseverante".

Leão também mencionou Francisco, que ofereceu sua última bênção a multidões em Roma no domingo de Páscoa, um dia antes de morrer de um derrame após lutar contra uma pneumonia dupla por semanas.

"Ainda temos em nossos ouvidos a voz fraca, mas sempre corajosa, do papa Francisco", disse Leão.