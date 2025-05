Fluxos para carteiras de mercados emergentes estão parados após tarifas de Trump, diz IIF

NOVA YORK (Reuters) - O anúncio do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas para os níveis mais altos em um século, no início do mês passado, desencadeou uma reavaliação dos ativos em todo o mundo que redefiniu os fluxos de portfólio para os mercados emergentes, segundo um grupo de comércio bancário.

Os estrangeiros adicionaram mais de US$10 bilhões aos seus portfólios de títulos chineses em abril, enquanto as ações e a dívida foram vendidas em outros mercados emergentes, com o efeito líquido sobre os portfólios praticamente se anulando no mês.

Os fluxos de portfólio para os mercados emergentes no mês passado foram estimados em US$200 milhões negativos, a primeira saída líquida mensal desde novembro e apenas a terceira no último ano e meio, informou o Institute of International Finance. (IIF).