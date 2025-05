Fumaça preta surge da chaminé da Capela Sistina, indicando que nenhum papa foi eleito nesta manhã

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Uma fumaça preta surgiu da chaminé no topo da Capela Sistina no Vaticano nesta quinta-feira, sinalizando que os cardeais reunidos no conclave não elegeram um novo papa durante as duas votações desta manhã.

Milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro esperaram pela fumaça, que saiu da chaminé no teto da capela pouco antes das 7h (horário de Brasília).

Os 133 cardeais com menos de 80 anos de idade iniciaram o processo altamente ritualizado e secreto na quarta-feira, em completo isolamento, para escolher o sucessor do falecido papa Francisco.