Lula cumprimenta papa Leão 14 e deseja continuidade de legado de Francisco

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o cardeal norte-americano Robert Prevost, eleito nesta quinta-feira para comandar a Igreja Católica como papa Leão 14, e externou o desejo de que o novo pontífice dê seguimento ao trabalho de seu antecessor, o papa Francisco.

"Desejo que ele dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos", afirmou Lula em seu perfil na rede social X.

"Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo", acrescentou o presidente.