Papa Leão 14 fez críticas a Trump e Vance antes de se tornar pontífice

A Reuters não conseguiu verificar de imediato quem operava a conta, que fez sua primeira postagem em 2011. A Reuters entrou em contato com o Vaticano, a Diocese Católica Romana de Chiclayo, no Peru -- onde Prevost trabalhou por anos --, e a Embaixada do Peru junto à Santa Sé para confirmar a autenticidade da conta, que tem o nome de usuário @drprevost e inclui publicações pedindo orações pelo falecido papa Francisco em seus últimos meses de vida.

Há expectativa de que o novo papa siga os passos de Francisco, um defensor dos pobres e dos imigrantes, que também teve divergências com o governo Trump. Vance, que se reuniu com Francisco no Vaticano no dia anterior à sua morte, minimizou essas diferenças após o encontro, mas elas eram significativas. Francisco havia chamado as políticas de imigração de Trump de uma vergonha.

O presidente dos EUA parabenizou o novo líder católico. "É uma grande honra saber que ele é o primeiro papa norte-americano", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social. "Quanta emoção, e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o papa Leão 14. Será um momento muito significativo!".

Vance, que é católico, disse estar certo de que milhões de católicos norte-americanos e outros cristãos rezariam pelo sucesso de Leão.

"Que Deus o abençoe!", escreveu Vance no X.

Autoridades da Casa Branca não fizeram outros comentários, e uma porta-voz de Vance apontou para sua postagem no X quando foi questionada sobre as críticas feitas na conta de Prevost.