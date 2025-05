Paquistão diz ter abatido 25 drones, Índia afirma que repeliu retaliação paquistanesa

Por Mubasher Bukhari e Tanvi Mehta e Surbhi Misra

LAHORE/NOVA DÉLHI (Reuters) - O Paquistão afirmou nesta quinta-feira que abateu 25 drones da Índia em seu espaço aéreo, enquanto a Índia disse que "neutralizou" as tentativas do Paquistão de atingir alvos militares com drones e mísseis, à medida que os combates se espalham entre os vizinhos com armas nucleares.

As mais recentes trocas de informações ocorreram um dia depois que a Índia afirmou ter atingido uma "infraestrutura terrorista" no Paquistão na madrugada de quarta-feira -- duas semanas depois de ter acusado a nação islâmica de envolvimento em um ataque na Caxemira indiana, no qual 26 pessoas -- a maioria turistas hindus -- foram mortas.