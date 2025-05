Parlamento da Ucrânia ratifica acordo de minerais com EUA e espera obter mais armas

Por Elizabeth Piper e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - O Parlamento da Ucrânia ratificou nesta quinta-feira um acordo sobre minerais assinado com os Estados Unidos, através do qual Kiev espera garantir futura assistência militar de Washington em sua batalha para repelir as tropas russas de seu território.

Apesar das dúvidas de alguns parlamentares ucranianos sobre se o governo havia fornecido a eles todas as informações sobre o acordo e sobre alguns de seus compromissos, 338 votaram a favor da ratificação e nenhum foi contra.