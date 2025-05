'Tem senso de humor irônico e não buscava holofotes', diz amigo do novo papa

O reverendo Mark Francis, amigo de Prevost desde a década de 1970, disse à Reuters que o cardeal era um firme defensor do papado de seu antecessor e, especialmente, do compromisso do falecido pontífice com as questões de justiça social.

"Ele sempre foi amigável e afetuoso e permanecia sendo uma voz de bom senso e das preocupações práticas para o alcance da Igreja aos pobres", disse Francis, que frequentou o seminário com Prevost e depois o encontrou quando ambos moraram em Roma nos anos 2000.

"Ele tem um senso de humor irônico, mas não era alguém que buscava os holofotes", declarou Francis, que lidera a província norte-americana da ordem religiosa viatoriana.

Foi bispo no Peru

Prevost serviu primeiro como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru, de 2015 a 2023, e se tornou cidadão peruano em 2015, portanto tem dupla nacionalidade.

O papa Francisco o levou a Roma naquele ano para chefiar o escritório do Vaticano encarregado de escolher quais padres deveriam servir como bispos católicos em todo o mundo, o que significa que ele participou da seleção de muitos dos bispos.