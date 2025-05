Presidência da COP defende nova estrutura de governança global para atuar nas mudanças climáticas

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A necessidade de novas instâncias de governança climática global para implementar as decisões dos negociadores é um dos pontos centrais da segunda carta à comunidade internacional, divulgada nesta quinta-feira.

"A partir do debate lançado pelo presidente Lula no ano passado, durante a reunião do G20 de 2024, e com vistas a longo prazo, a comunidade internacional deve investigar como a cooperação climática poderia se tornar mais bem equipada para acelerar a implementação do Acordo de Paris e das decisões da COP por meio da agregação de esforços que atualmente estão fragmentados", diz o texto.