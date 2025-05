Rei Charles presta homenagem em celebrações de 80 anos da Segunda Guerra Mundial

LONDRES (Reuters) - O rei Charles e o herdeiro do trono britânico, príncipe William, depositaram coroas de flores na Abadia de Westminster nesta quinta-feira, quarto dia de comemorações no país pelo 80º aniversário do "Dia da Vitória na Europa".

O serviço de ação de graças na abadia começou com um silêncio de dois minutos, que também foi observado em todo o país, para lembrar a rendição incondicional da Alemanha nazista, em 8 de maio de 1945.

Ao lado de veteranos da Segunda Guerra, Charles e William colocaram coroas de flores no Túmulo do Guerreiro Desconhecido, em uma demonstração de respeito por aqueles que morreram no conflito.