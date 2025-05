Rússia e China marcam vitória na Segunda Guerra Mundial enquanto guerra na Ucrânia continua

Mas a guerra da Ucrânia, a mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, assombra essa comemoração. A Ucrânia atacou Moscou com drones durante vários dias nesta semana, e Moscou e Kiev se acusaram mutuamente de quebrar um cessar-fogo de 72 horas declarado por Putin.

O Kremlin diz que a presença de aliados russos como Xi, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e várias dezenas de líderes da ex-União Soviética, África, Ásia e América Latina mostra que a Rússia não está isolada do mundo em geral, mesmo que os antigos aliados ocidentais de Moscou da Segunda Guerra Mundial queiram se manter afastados. Da Europa, estarão presentes os líderes da Sérvia e da Eslováquia.

"A vitória sobre o fascismo, alcançada à custa de enormes sacrifícios, tem um significado eterno", disse Putin a Xi no Kremlin. "Os inúmeros sacrifícios feitos por nossos dois povos nunca devem ser esquecidos."

A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, incluindo muitos milhões na Ucrânia, mas empurrou as forças nazistas de volta para Berlim, onde Adolf Hitler cometeu suicídio e a bandeira vermelha da vitória soviética foi erguida sobre o Reichstag em 1945.

Para os russos -- e para muitos dos povos da antiga União Soviética -- o dia 9 de maio é a data mais sagrada do calendário, e Putin, irritado com o que ele diz serem tentativas do Ocidente de menosprezar a vitória soviética, procurou usar as lembranças da Segunda Guerra Mundial para unir a sociedade russa.

Os historiadores do Partido Comunista Chinês dizem que as baixas da China na Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937-1945 foram de 35 milhões. A ocupação japonesa causou o deslocamento de cerca de 100 milhões de chineses e dificuldades econômicas significativas, bem como o terrível Massacre de Nanjing de 1937, durante o qual cerca de 100.000 a 300.000 vítimas foram mortas.