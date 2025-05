Rússia promete investir US$1 bi em Cuba até 2030

As sanções impostas pelos Estados Unidos, o colapso do turismo e a ineficiência da produção estatal têm prejudicado a economia de Cuba, deixando o país com pouca margem de manobra.

A Rússia, que também enfrenta duras sanções norte-americanas, tem ao longo de décadas fornecido a Cuba tanto financiamento quanto bens materiais, incluindo carregamentos de petróleo, investimentos em infraestrutura e, mais recentemente, a promessa de grandes números de turistas russos.

Embora a Rússia já tenha atrasado ou cancelado projetos com Cuba no passado, alegando que a ilha não cumpriu com os pagamentos, Chernyshenko se referiu ao país como um "parceiro confiável" e disse que, desta vez, a Rússia subsidiará as taxas de juros para as empresas interessadas em investir em Cuba.

(Reportagem de Dave Sherwood)