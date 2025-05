Trump pediu a presidente da Câmara que aumente alíquota máxima de impostos, diz fonte

O partido, contudo, continua sob pressão dos apoiadores populistas do movimento "MAGA" (Make America Great Again) de Trump para limitar as isenções fiscais a pessoas físicas e jurídicas ricas.

O deputado Jason Smith, que preside o Comitê de Meios e Recursos da Câmara, responsável por moldar legislações relacionadas a impostos e taxas, disse em uma entrevista recente que seu painel poderia fechar as brechas fiscais que beneficiam os ricos.

(Reportagem de Jasper Ward)