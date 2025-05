Ucrânia acusa Rússia de violar seu próprio cessar-fogo de três dias: 'farsa'

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse na quinta-feira que a Rússia violou repetidamente seu próprio cessar-fogo de três dias horas após o início e chamou a iniciativa de "farsa", enquanto Moscou disse que Kiev continuou com os combates.

No entanto, houve uma queda na atividade de combate depois que o cessar-fogo anunciado pelo presidente russo, Vladimir Putin, entrou em vigor na madrugada de quinta-feira, com uma pausa nos ataques de drones e mísseis que sacudiram as cidades ucranianas no início da semana.

"Previsivelmente, o 'cessar-fogo do desfile' de Putin provou ser uma farsa", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, no X, referindo-se à trégua que coincide com o desfile de 9 de maio na Praça Vermelha de Moscou para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.