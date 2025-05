Veja a íntegra do primeiro discurso do papa Leão 14: "A paz esteja convosco"

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Veja abaixo, a íntegra do primeiro discurso do papa Leão 14, proferido da sacada central da Basílica de São Pedro, logo após sua eleição como novo papa e líder da Igreja Católica.

"Que a paz esteja convosco!

Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação do Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor que deu sua vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse em seus corações, chegasse a suas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a Terra. A paz esteja convosco!