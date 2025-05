Xi Jinping e Putin prometem união contra EUA: "amigos de aço"

Em uma longa declaração conjunta, eles disseram que aprofundarão as relações em todas as áreas, incluindo os laços militares, e "fortalecerão a coordenação para combater de forma decisiva o movimento de Washington de 'dupla contenção' da Rússia e da China".

Os dois países afirmaram que o conflito na Ucrânia só pode ser resolvido com a remoção de suas "causas fundamentais" -- uma frase que a Rússia tem usado com frequência ao argumentar que foi forçada a entrar em guerra para evitar a perspectiva de a Ucrânia ingressar na Otan. A Ucrânia e seus aliados ocidentais dizem que esse foi um falso pretexto para o que eles chamam de invasão de estilo imperial.

Xi é o mais poderoso de mais de duas dezenas de líderes estrangeiros que estão visitando Moscou esta semana para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial -- uma celebração de grande importância para Putin.

A participação de Xi -- e a declaração conjunta que alinha a China com a visão da Rússia sobre o conflito -- proporcionam a Putin um importante impulso, no momento em que a Rússia está sob pressão dos Estados Unidos para pôr fim à guerra.

A Rússia diz que quer reparar as relações com Washington, que caíram para o nível mais baixo pós-Guerra Fria por causa do conflito na Ucrânia, e que vê potencial para acordos comerciais lucrativos. Mas as negociações não conseguiram produzir um cessar-fogo e o presidente Donald Trump ameaçou se afastar a menos que haja um progresso claro.

Xi, cujo país está atualmente envolvido em uma guerra tarifária lançada por Trump, afirmou que a China e a Rússia devem solidificar as bases de sua cooperação e "eliminar a interferência externa".