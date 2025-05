Caminho do cardeal norte-americano Prevost para se tornar papa Leão foi pavimentado no Peru

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O cardeal Robert Prevost pode ser o primeiro norte-americano a se tornar chefe da Igreja Católica, mas sua surpreendente eleição pelos cardeais do mundo como papa Leão 14 provavelmente teve menos a ver com seu local de nascimento do que com seu antigo local de trabalho.

Prevost, um relativo desconhecido no cenário mundial, passou duas décadas como missionário no Peru e tornou-se uma importante autoridade do Vaticano e cardeal somente em 2023.