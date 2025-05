Com Xi ao lado, Putin celebra vitória na 2ª Guerra Mundial enquanto guerra na Ucrânia continua

Por Dmitry Antonov e Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - A Rússia comemorou o 80º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, nesta sexta-feira, com um grande desfile militar que ocorreu sem nenhum relato de ataques ucranianos, apesar de três anos de guerra devastadora.

O presidente Vladimir Putin, o mais antigo chefe do Kremlin desde Josef Stalin, ficou ao lado do chinês Xi Jinping, várias dezenas de outros líderes e veteranos russos em uma tribuna coberta ao lado do mausoléu de Lenin, enquanto as tropas russas marchavam.