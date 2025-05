GPS na Lua: empresa espanhola lança sistema de navegação lunar

A GMV testou a nova tecnologia nas paisagens sobrenaturais de Fuerteventura -- uma das Ilhas Canárias -- já que a região possui semelhanças com a superfície lunar.

Ao utilizar sinas parecidos com os do GPS de satélites na órbita lunar, o Lupin permitirá que robôs e astronautas identifiquem sua localização na Lua em tempo real. Atualmente, navegar pelo maior satélite natural da Terra é difícil, já que as espaçonaves em sua superfície dependem de cálculos complexos e de dados transmitidos da Terra, o que não é rápido nem preciso.

"A comunicação depende da visibilidade direta com a Terra ou do uso de satélites de retransmissão na órbita lunar, o que cria zonas de sombra de comunicação e tempos de latência que dificultam a tomada de decisões imediatas", disse a GMV em um comunicado.

A falta de atualizações em tempo real sobre as mudanças no terreno da Lua, causadas por impactos recentes ou movimentos da poeira lunar, também dificulta as viagens no satélite.

A empresa quer combinar a cartografia lunar existente com informações obtidas de satélites que orbitam a Lua visando pontos escuros, como o polo sul lunar e o "lado oculto", área geralmente na sombra.

"Queremos que esses robôs mapeiem a superfície da Lua de forma rápida e segura para que os astronautas possam retornar em alguns anos, trabalhar lá e estabelecer bases permanentes", disse a chefe de estratégia da GMV, Mariella Graziano.