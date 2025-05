Índia e Paquistão se acusam de ataques; moradores e turistas fogem

Por Aftab Ahmed e Charlotte Greenfield e Shivam Patel

JAMMU, Índia/ISLAMABAD (Reuters) - Índia e Paquistão se acusaram mutuamente de lançar ataques com drones e artilharia durante a noite e a manhã de sexta-feira, enquanto turistas e moradores fugiam no terceiro dia do pior conflito entre os vizinhos com armas nucleares em quase três décadas.

As sirenes soaram em cidades no ponto crítico do conflito na Caxemira e outros locais, e as pessoas foram orientadas a permanecer em casa. O conselho de críquete da Índia suspendeu o IPL -- torneio mais rico do esporte -- e a Superliga do Paquistão transferiu os jogos para os Emirados Árabes Unidos.