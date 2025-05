Irã vai enviar lançadores de mísseis de curto alcance à Rússia, dizem fontes

Com um alcance de 120 km, o Fath-360 daria às forças de Moscou uma nova arma para disparar contra as tropas ucranianas na linha de frente, alvos militares próximos e centros populacionais próximos à fronteira com a Rússia, segundo analistas.

Em setembro passado, os EUA afirmaram que o Irã entregou os mísseis à Rússia em nove navios de bandeira russa -- que foram sancionados -- e três fontes disseram à Reuters na época que os lançadores não estavam incluídos.

Autoridades de segurança ocidentais e a regional afirmaram sob condição de anonimato que a entrega dos lançadores Fath-360 é iminente, recusando-se a fornecer detalhes sobre a transferência pendente, incluindo o motivo pelo qual achavam que os lançadores não haviam sido entregues com os mísseis.

O Ministério da Defesa da Rússia e a missão do Irã nas Nações Unidas não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O Conselho de Segurança Nacional dos EUA encaminhou as perguntas ao Departamento de Estado, que não respondeu de imediato. A CIA preferiu não comentar.

A Rússia e o Irã já negaram anteriormente que Teerã tenha enviado os mísseis ou quaisquer outras armas para ajudar na invasão em grande escala da Ucrânia que Moscou lançou em fevereiro de 2022. Autoridades americanas, ucranianas e europeias sustentam que o Irã forneceu à Rússia milhares de drones e projéteis de artilharia.