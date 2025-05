Lula critica tarifas de Trump durante reunião com Putin em Moscou

"As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo, e joga por terra muitas vezes o respeito à soberania dos países que temos que ter", disse Lula durante parte da reunião transmitida ao vivo.

O Brasil entrou na lista norte-americana de tarifas com o percentual mais baixo aplicado, de 10%, mas as exportações de aço e alumínio foram taxadas em 25%. O Brasil tenta negociar a criação de cotas de exportação sem tarifas, mas até agora não houve avanços.

Lula afirmou que, se não houver solução negociada, o governo brasileiro pode apelar à Organização Mundial do Comércio (OMC) e aplicar tarifas recíprocas aos EUA.

O presidente brasileiro disse ainda, na Rússia, que pretende fortalecer a parceria estratégica com a Rússia, citando “interesses políticos, comerciais, culturais, científicos e tecnológicos”, pois vê espaço para aumentar o comércio.

“Temos a chance, neste momento histórico, de fazer nossa relação comercial crescer muito”, disse Lula, mencionando também que o Brasil tem um déficit comercial com a Rússia.

O Brasil e a Rússia são membros fundadores do grupo Brics das principais economias emergentes, que também inclui a Índia, a China e a África do Sul, bem como os recém-ingressos Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.