No norte do Peru, moradores se lembram do papa Leão dirigindo picape e jogando tênis

Uma banca de jornais em frente à catedral de Chiclayo estava repleta de revistas e jornais de grande circulação com notícias sobre a eleição do novo papa. "O papa é peruano e sente falta de ceviche", dizia uma manchete, uma referência a um prato popular peruano. "O papa é Chiclayano", dizia outra.

"O PAPA COMEU AQUI"

Um restaurante próximo anunciava o que dizia ser o café da manhã favorito do papa, um prato de carne de porco frita com batatas e um molho de cebola chamado Frito Chiclayano.

Ao lado, o restaurante Las Américas afirmava que o prato favorito do papa era o chicharrón de frango frito com molho caseiro. "O papa comeu aqui", dizia um quadro negro do lado de fora.

Rodrigo Cuoto, gerente do restaurante, disse que o então prelado comia no restaurante com outros membros do clero e apoiava os jovens da cidade, sempre oferecendo orientação.

"Ele me deu muitos conselhos", disse Cuoto. "Faça sempre o bem, seja sempre grato, agradeça a Deus e seja sempre grato."