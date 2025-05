Novo papa dá à Universidade Villanova, nos EUA, mais um motivo para comemorar

Alunos e professores estão saboreando o momento.

Colegas de classe em uma festa de vigília, no Salão de Santa Rita, um prédio no coração do campus que leva o nome de uma freira agostiniana do século 15, observaram a fumaça branca subindo da Capela Sistina. Outros alunos estavam fazendo uma prova final de engenharia quando seu professor anunciou a notícia na quinta-feira. A missa noturna na icônica Igreja de São Tomás de Vilanova, no campus, tornou-se uma celebração.

Patty Rutter, 63, foi à biblioteca da pousada Inn at Villanova, perto do campus, na quinta-feira, depois de ouvir a notícia. Ele encontrou a edição de 1977 do anuário e folheou até encontrar um retrato de Prevost com aparência séria.

"Não há halo algum", brincou Rutter, que trabalha na pousada e é aluno de Villanova.

O anuário foi logo retirado da biblioteca e guardado em um cofre, disse Kay Shockley, recepcionista, nesta sexta-feira. De repente, tornou-se mais valioso.

Aleko Zeppos, 21 anos, o recém-eleito presidente do corpo estudantil, disse que foi uma semana incrível para os moradores de Villanova.