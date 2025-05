CIDADE DO VATICANO (Reuters) - A missa de posse formal do papa Leão 14 para marcar sua nomeação será realizada na Praça de São Pedro no domingo, 18 de maio, informou o Vaticano em um comunicado nesta sexta-feira.

O novo papa, eleito na quinta-feira, realizará sua primeira audiência geral em 21 de maio.

(Por Keith Weir)