Papa Leão joga tênis e torce para a AS Roma, diz padre sênior

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14, o primeiro líder norte-americano da Igreja Católica mundial, é um grande jogador de tênis e fã do clube de futebol AS Roma, de acordo com um membro sênior de sua ordem religiosa que o conhece há quatro décadas.

O novo papa, de 69 anos, é conhecido como um torcedor do time de beisebol White Sox de sua cidade natal, Chicago, e o veículo de notícias do Vaticano publicou uma foto dele andando a cavalo no Peru, onde passou muitos anos como missionário.

"Ele é um jogador de tênis regular. Ele vinha e jogava em nosso terreno pelo menos uma vez por semana", disse à Reuters o padre Joseph Farrell, vigário geral dos agostinianos, nesta sexta-feira, falando da sede da ordem religiosa, perto da Praça de São Pedro.