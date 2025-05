Papa Leão tem agenda cheia e herda muitos eventos de Francisco

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 está no cargo há apenas um dia e já enfrenta uma agenda cheia de serviços religiosos, reuniões diplomáticas e eventos do Ano Santo, muitos dos quais já haviam sido definidos para seu antecessor, Francisco, que morreu em 21 de abril aos 88 anos de idade.

Depois de presidir uma missa com cardeais na Capela Sistina nesta sexta-feira, o próximo compromisso público do papa será uma reunião com os religiosos no sábado, seguida pelas orações do meio-dia no domingo, na varanda principal da Basílica de São Pedro.

Segundo o Vaticano, a missa de posse do primeiro pontífice dos Estados Unidos nos 2 mil anos de história da Igreja Católica Romana será realizada na praça de São Pedro em 18 de maio.