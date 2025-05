Paquistão diz que três bases aéreas foram alvo de mísseis indianos

Uma das bases aéreas fica na cidade de Rawalpindi, que fica nos arredores da capital Islamabad, e as outras duas ficam na província do Punjab, no leste do Paquistão, vizinha da Índia.

O porta-voz militar paquistanês disse que apenas alguns mísseis conseguiram passar pelas defesas aéreas, e esses não atingiram nenhum "ativo aéreo", de acordo com as avaliações iniciais de danos.

Os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa da Índia não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

A Índia disse que seus ataques na quarta-feira foram uma retaliação a um ataque mortal contra turistas hindus na Caxemira indiana no mês passado.

O Paquistão negou as acusações da Índia de que estaria envolvido no ataque aos turistas. Desde quarta-feira, os dois países trocaram artilharia transfronteiriça, e enviaram drones e mísseis para o espaço aéreo um do outro.

Grande parte dos combates desta sexta-feira ocorreu na Caxemira indiana e nos Estados indianos vizinhos. A Índia afirmou ter abatido drones paquistaneses.