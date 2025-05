Petrobras registra petróleo de "excelente qualidade" em poço exploratório em Aram

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que identificou a presença de petróleo de "excelente qualidade e sem contaminantes" no pré-sal da Bacia de Santos, em poço exploratório no bloco Aram.

O poço 3-BRSA-1396D-SPS está localizado a 248 km da cidade de Santos (SP), em profundidade d’água de 1.952 metros. A perfuração desse poço já foi concluída.

A Petrobras detém 80% de participação no bloco Aram, adquirido em março de 2020. A parceira no ativo é a chinesa CNPC, com 20%.