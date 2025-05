Presidente de Taiwan parabeniza papa Leão, China tem reação mais discreta

Francisco liderou uma ampla divulgação da China oficialmente ateia, incluindo a assinatura de um acordo sobre a nomeação de bispos católicos naquele país, o que preocupa Taiwan.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que Lai enviou uma mensagem de congratulações ao Vaticano por meio de sua embaixada.

"Estamos ansiosos para construir nossos laços diplomáticos com a Santa Sé, com 83 anos de força, para promover a paz, a justiça, a solidariedade e a benevolência", escreveu Lai em inglês em sua conta no X.

A China, que não tem relações diplomáticas oficiais com o Vaticano, parabenizou o novo papa, dizendo que espera uma melhora contínua dos laços.

"Esperamos que o Vaticano, sob o comando do novo pontífice, continue a dialogar com a China em um espírito construtivo", disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, em Pequim.

Em outubro passado, a China e o Vaticano prorrogaram por quatro anos um acordo histórico de 2018, assinado quando Francisco era papa, sobre a nomeação de bispos católicos na China.