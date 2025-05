Primeiros sul-africanos brancos chegarão aos EUA sob plano de refugiados já na próxima semana

As fontes advertiram que a chegada deles já havia sido adiada em uma semana e que os planos poderiam mudar. Até a tarde de quinta-feira, um avião fretado que pretendia levá-los aos EUA não havia conseguido uma autorização de pouso, disse uma fonte.

O Departamento de Estado dos EUA, que administra o reassentamento dos sul-africanos a quem o governo Trump concedeu o status de refugiado, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump deu início a uma ampla repressão à imigração após assumir o cargo em janeiro, incluindo uma suspensão indefinida do reassentamento de refugiados. Em um decreto relacionado, o presidente republicano disse que os EUA só admitiriam refugiados que "pudessem se assimilar completa e adequadamente".

Apesar do amplo congelamento de refugiados, em fevereiro, Trump pediu que os EUA priorizassem o reassentamento de africânderes, descendentes dos primeiros colonizadores, em sua maioria holandeses, dizendo que eles eram "vítimas de discriminação racial injusta".

A afirmação de que a minoria branca sul-africana enfrenta a discriminação da maioria negra tem se espalhado nos círculos de extrema-direita durante anos e foi repetida pelo aliado branco de Trump, nascido na África do Sul, Elon Musk.

A família branca média na África do Sul possui 20 vezes mais riqueza do que a família negra média, de acordo com a Review of Political Economy, uma revista acadêmica internacional.