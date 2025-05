Tráfego aéreo de Newark foi atingido por novo apagão de 90 segundos nas comunicações

Newark tem sido afetado por obras nas pistas, interrupções de equipamentos da FAA e escassez de pessoal de controle de tráfego aéreo, o que levou os parlamentares a solicitar urgentemente investigações e novos financiamentos.

A FlightAware informou que, nesta sexta-feira, Newark estava sofrendo atrasos nos voos de chegada, com uma média de mais de quatro horas, e atrasos nas partidas, com uma média de uma hora ou mais.

Duffy disse na quinta-feira que os controladores que supervisionam os aviões no movimentado aeroporto perderam contato com as aeronaves em 28 de abril por 30 a 90 segundos, um incidente que gerou um sério alarme.

No ano passado, a FAA transferiu o controle do espaço aéreo de Newark para a Filadélfia a fim de lidar com a falta de pessoal e o congestionamento do tráfego na área da cidade de Nova York.

(Reportagem de David Shepardson; reportagem adicional de Doyinsola Oladipo e Rajesh Kumar Singh)