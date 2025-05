Trump demite chefe da Biblioteca do Congresso em parte por causa da diversidade, diz Casa Branca

"Ela foi removida de seu cargo, e o presidente tem todo o direito de fazer isso", acrescentou.

Hayden, que foi a primeira mulher e a primeira afro-norte-americana a ocupar o cargo, chefiou um escritório que tem responsabilidade geral pela administração da biblioteca e define a política de seus programas e atividades.

O presidente democrata Barack Obama a nomeou em 2016 para um mandato de 10 anos no cargo, que precisou ser confirmado pelo Senado.

A Biblioteca do Congresso não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Os principais democratas do Congresso criticaram a medida como o mais recente expurgo politicamente motivado de Trump.

"A decisão de Donald Trump de demitir a dra. Carla Hayden é a mais recente incursão em sua campanha implacável para desmantelar as grades de proteção de nossa democracia e punir os servidores públicos que não se curvam a todas as suas vontades", escreveu Chuck Schumer, principal democrata no Senado.