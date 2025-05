Trump manda recado para Putin e Zelenskiy: 'Acabem com essa guerra'

"O foco principal foi a questão do cessar-fogo e as perspectivas de um acordo de paz", escreveu Yermak no Telegram, acrescentando que os enviados dos EUA Steve Witkoff e Keith Kellogg também participaram. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, também estava presente.

"Também foi discutida a importância de implementar os pontos sobre os quais nossos presidentes concordaram", escreveu Yermak.

