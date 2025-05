Trump vai promover mensagem de "autodeportação"

Por Jeff Mason e Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump planeja assinar nesta sexta-feira um incentivo aos imigrantes que estão nos Estados Unidos ilegalmente a deixar o país voluntariamente, disse uma autoridade da Casa Branca.

A iniciativa "Project Homecoming" vai incentivar os migrantes a se "autodeportarem" com a assistência do governo federal e apoio financeiro, ou enfrentarão a aplicação da lei e penalidades, de acordo com a fonte.