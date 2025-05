Índia e Paquistão concordam com cessar-fogo imediato

"Após uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um CESSAR-FOGO TOTAL E IMEDIATO. Parabéns a ambos os países por usarem bom senso e grande inteligência", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

O anúncio repentino ocorreu em um dia em que aumentaram os temores de que os arsenais nucleares dos países pudessem ser afetados, já que o exército paquistanês disse que um importante órgão militar e civil que supervisiona seus armamentos se reuniria.

Mas o ministro da defesa do Paquistão disse mais tarde que nenhuma reunião desse tipo estava agendada.

Ao mesmo tempo, autoridades de ambos os lados demonstraram disposição de recuar após as trocas de farpas do dia, já que o número combinado de civis mortos nos dois lados subiu para 66.

"O Paquistão e a Índia concordaram com um cessar-fogo com efeito imediato", publicou o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, no X. "O Paquistão sempre lutou pela paz e segurança na região, sem comprometer sua soberania e integridade territorial!"

O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse que o chefe das operações militares do Paquistão ligou para seu colega indiano neste sábado e ficou acordado que ambos os lados cessariam todos os disparos.