Índia e Paquistão trocam tiros apesar do acordo de cessar-fogo

Inicialmente, o Paquistão alegou ter abatido cinco caças indianos durante a primeira onda de ataques, uma alegação que a embaixada indiana em Pequim rejeitou como "desinformação".

Em resposta às escaladas subsequentes, o Paquistão disse que abateu 25 drones indianos durante a noite, incluindo alguns sobre suas maiores cidades, Karachi e Lahore.

Enquanto isso, a Índia declarou que havia "neutralizado" as tentativas do Paquistão de atingir alvos militares com drones e mísseis, incluindo ataques a sistemas de defesa aérea no Paquistão.

(Sakshi Dayal e Surbhi Misra)