Irã não vai recuar de seus direitos nucleares, diz autoridade

O Irã disse repetidamente que seu direito de enriquecer urânio não é negociável e descartou uma exigência de "enriquecimento zero" feita por algumas autoridades norte-americanas.

Mas Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, disse em uma entrevista na sexta-feira que as "instalações de enriquecimento do Irã precisam ser desmanteladas" sob qualquer acordo com os Estados Unidos.

Trump, que retirou Washington de um acordo de 2015 entre Teerã e potências mundiais destinado a restringir sua atividade nuclear, ameaçou bombardear o Irã se nenhum novo acordo for alcançado para resolver a longa disputa.

Os países ocidentais dizem que o programa nuclear do Irã, que Teerã acelerou após a saída dos EUA do agora moribundo acordo de 2015, é voltado para a produção de armas. Em contrapartida, o Irã insiste que o programa é puramente para fins civis.

"Em suas negociações indiretas com os Estados Unidos, o Irã enfatiza seu direito ao uso pacífico da energia nuclear e declara claramente que não busca armas nucleares", disse Araqchi.

