Leão 14 visita túmulo do papa Francisco e santuário mariano em 1ª saída do Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão 14 fez neste sábado sua primeira viagem para fora do Vaticano, em local a cerca de uma hora a leste de Roma, para visitar um santuário católico, parando no caminho de volta para prestar homenagens no túmulo de seu antecessor, Francisco.

Leão 14 acenou do lado do passageiro de um Volkswagen ao chegar à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Entrando na igreja sob alguns gritos de "Viva il papa" (Viva o papa), Leão 14 caminhou lentamente até o túmulo de Francisco, depositando nele uma flor branca.