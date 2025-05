Líderes europeus ameaçam Rússia com novas sanções se Moscou recusar cessar-fogo

Por Elizabeth Piper e Andreas Rinke

KYIV (Reuters) - As principais potências europeias apoiaram neste sábado um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, e ameaçaram o presidente russo Vladimir Putin com novas sanções se ele não aceitar a proposta.

Os líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Polônia e Ucrânia definiram o início do cessar-fogo para a próxima segunda-feira, 12 de maio, em uma reunião em Kiev, durante a qual mantiveram uma conversa telefônica com Trump.