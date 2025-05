Novo ministro das Relações Exteriores alemão viaja a Israel para "discussões críticas"

Os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 mataram 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns em Gaza, segundo dados israelenses. A campanha israelense matou mais de 52.000 palestinos, a maioria civis, segundo autoridades de saúde em Gaza.

"Perguntarei sobre o objetivo estratégico dos combates, que se intensificaram novamente desde março", disse Wadephul.

De acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wadephul se encontrará com o Ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Wadephul também visitará o memorial Yad Vashem e conversará com parentes de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza.

Em Ramallah, o ministro se encontrará com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammed Mustafa.

(Reportagem de Alex Ratz; texto de Maria Martinez)