Papa Leão 14 defende que cardeais continuem "legado precioso" do papa Francisco

Leão 14 disse ainda que Francisco, que morreu em 21 de abril, tinha a visão de abrir a sóbria Igreja de 1,4 bilhão de membros ao mundo moderno e deixou um "exemplo de completa dedicação ao serviço".

"Vamos assumir esse legado precioso e continuar a jornada", disse o novo papa aos cardeais.

O pontífice também pediu aos clérigos que "renovassem juntos nosso total compromisso" com as reformas promulgadas pelo Concílio, que incluíam a celebração da missa em línguas locais, em vez do latim, e a busca do diálogo com outras religiões.

Ele citou o foco de Francisco no "diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo em seus vários componentes e realidades".

Francisco foi papa por 12 anos e frequentemente recebeu críticas de cardeais conservadores, que diziam que ele estava diluindo a doutrina da Igreja em questões como a inclusão de católicos LGBT e a liderança feminina.

Leão 14 -- o ex-cardeal norte-americano Robert Prevost -- era relativamente desconhecido no cenário global antes de sua eleição como pontífice. Ele passou a maior parte de sua carreira como missionário no Peru, antes de servir como alto funcionário do Vaticano nos últimos dois anos.