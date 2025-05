Sete pessoas morrem após fortes chuvas em Mogadíscio, na Somália

Por Abdi Sheikh

MOGADÍSCIO (Reuters) - Pelo menos sete pessoas morreram em dois distritos de Mogadíscio, capital da Somália, depois que uma enchente provocada por fortes chuvas atingiu o país do leste da África na noite de sexta-feira, de acordo com uma autoridade do governo.

"Confirmamos agora que pelo menos sete pessoas morreram, incluindo duas mulheres. A chuva também derrubou nove casas e inundou as casas de 200 famílias", disse Saleh Hassan, porta-voz do prefeito de Mogadíscio.