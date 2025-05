Turquia diz estar pronta para observar possível cessar-fogo na Ucrânia, diz fonte

(Reuters) - A Turquia está pronta para assumir o dever de observar um possível cessar-fogo na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, durante ligação da "coalizão dos dispostos" com os parceiros de Kiev este sábado, relatou uma fonte do ministério.

Os líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Polônia -- a chamada "coalizão dos dispostos" -- e Ucrânia se reuniram em Kiev neste sábado. Eles concordaram com um cessar-fogo incondicional de 30 dias a partir de 12 de maio, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump. Os europeus ameçaram o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com novas sanções "massivas", caso ele não cumpra o cessar-fogo.

Fidan juntou-se à coalizão e enfatizou o comprometimento da Turquia com a integridade territorial da Ucrânia, disse a fonte do Ministério das Relações Exteriores turco, falando sob condição de anonimato.