Universidade de Columbia suspende 65 alunos por ocupação de biblioteca

A Universidade de Columbia suspendeu mais de 65 estudantes por sua participação em uma manifestação pró-palestina que forçou o fechamento da biblioteca principal do campus, nos EUA, disse um funcionário da instituição nesta sexta-feira (9).

Os alunos foram colocados em suspensão temporária e serão proibidos de fazer os exames finais ou entrar no campus, exceto para acessar os dormitórios, disse a autoridade da universidade.

A Columbia também proibiu a entrada de outras 33 pessoas no campus, incluindo estudantes de outras faculdades e ex-alunos que participaram do protesto, de acordo com a autoridade.