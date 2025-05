Autoridades de EUA e China retomam negociação comercial em Genebra, na Suíça

Por Emma Farge e John Revill

GENEBRA (Reuters) - Altos funcionários dos EUA e da China se encontraram novamente neste domingo em Genebra, na Suíça, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com a situação, para retomar as negociações do fim de semana com o objetivo de esfriar a guerra comercial global.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, se reuniu por cerca de oito horas no sábado com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em seu primeiro encontro presencial desde que as duas maiores economias do mundo impuseram tarifas de importação bem acima de 100% para o parceiro comercial.