Hamas diz que libertará refém israelo-americano mantido em Gaza

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que Alexander provavelmente será libertado na terça-feira.

A ação faz parte dos esforços do Hamas para se chegar a um acordo de cessar-fogo com Israel, permitindo que ajuda humanitária entre no enclave sitiado, disse o grupo militante palestino.

Outro oficial -- o chefe exilado do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya -- disse que esforços para facilitar a libertação foram realizados em conjunto pelo Catar, pelo Egito e pela Turquia.

"O movimento afirma sua prontidão para iniciar imediatamente negociações intensivas e fazer esforços sérios para chegar a um acordo final para encerrar a guerra e trocar prisioneiros da maneira acordada", acrescentou Hayya.

Conversas diretas entre quatro partes que levaram à libertação foram realizadas entre autoridades dos EUA, Catar, Egito e Hamas, disse à Reuters uma fonte informada sobre as negociações.

Não houve comentário imediato do gabinete do primeiro-ministro israelense sobre o anúncio.