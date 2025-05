Hamas anuncia que vai libertar refém americano após conversas com EUA

Um porta-voz do Departamento de Estado disse: "Não podemos falar sobre negociações em andamento, mas observarei as declarações recentes do Catar e do Egito de que eles continuam se engajando na busca por um acordo".

O porta-voz disse que o Hamas era o único responsável pela guerra, bem como pela retomada das hostilidades.

"O presidente Trump deixou claras as consequências que o Hamas enfrentará se continuar a manter os reféns, incluindo o americano Edan Alexander e os corpos de quatro americanos", acrescentou o porta-voz.

Os EUA já haviam mantido discussões com o grupo militante palestino para garantir a libertação de reféns norte-americanos mantidos em Gaza.

O gabinete do primeiro-ministro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os relatórios.

Desde 2 de março, Israel cortou todos os suprimentos para os 2,3 milhões de moradores de Gaza. Os alimentos estocados durante o cessar-fogo no início do ano praticamente acabaram. Em 18 de março, Israel efetivamente encerrou o acordo de cessar-fogo de janeiro com o Hamas e renovou a campanha militar em Gaza.