Índia e Paquistão seguem com cessar-fogo apesar de acusações, enquanto Trump oferece ajuda

A diplomacia e a pressão dos Estados Unidos ajudaram a garantir o acordo de cessar-fogo, mas poucas horas após sua entrada em vigor, disparos de artilharia foram testemunhados na Caxemira indiana, o centro de grande parte dos conflitos da semana passada.

Explosões de sistemas de defesa aérea ocorreram em cidades próximas à fronteira durante um apagão, semelhantes às ouvidas nas duas noites anteriores, de acordo com autoridades locais, moradores e testemunhas da Reuters.

No final do sábado, a Índia afirmou que o Paquistão havia violado o cessar-fogo. Já o Paquistão disse estar comprometido com o acordo e culpou a Índia pelas violações.

Os combates e as explosões cessaram ao amanhecer, de acordo com testemunhas da Reuters, e a energia foi restaurada na maioria das áreas de fronteira na Índia, após um apagão na noite de sábado.

O chefe do exército da Índia concedeu neste domingo "autoridade total" aos comandantes do exército para neutralizar qualquer violação do "entendimento" entre os países, conforme um comunicado.

Trump elogiou os líderes de ambos os países por concordarem em interromper a agressão e disse que aumentaria "substancialmente" o comércio com eles.